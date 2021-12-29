Вчені дослідять останній американський корабель, який перевозив рабів: що там очікують знайти

Підводні археологи обстежили американський корабель "Клотільда", виявлений в Алабамі у 2018 році. Судно збереглося приблизно на дві третини завдяки прісній воді та мулу річки Мобіл-Тесно. Вчені сподіваються, що в трюмі вони знайдуть провіант і ланцюги, а також зуміють виділити ДНК з органічних залишків.

"Клотільда" була останнім транспортним американським судном, яке перевозило полонених рабів з Африки в Північну Америку. Цей двощогловий корабель довжиною близько 26 і шириною близько 7 метрів був затоплений за наказом капітана у липні 1860 року.

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У 2018 році американський журналіст Бен Рейнс повідомив, що виявив у нижній дельті річки Мобіл-Тесно, за кілька кілометрів від міста Мобіл, уламки корабля, який імовірно може бути "Клотільдою".

Згодом у 2019 році американські підводні археологи підтвердили, що виявлений дерев'яний корпус корабля – це справді останнє судно, на якому нелегально привезли рабів з Африки на американський Південь.

Дослідження судна

Підводні археологи розповіли про результати нових досліджень "Клотільди". Вчений Джеймс Дельгадо із компанії SEARCH Inc. повідомив, що верхня частина двощоглового судна вже зникла, проте трюм, де містилися полонені африканці та провіант, все ще цілий, хоча перебував під водою півтора століття.

На думку дослідника, це підвищує цінність знахідки, оскільки більшість подібних кораблів вчені виявляють вже у вигляді уламків. У цьому випадку, принаймні, дві третини корабля збереглося.



Залишки судна "Клотільда" добре збереглися на дні річки / Фото Alabama Historical Commission

Крім того, наявність не висвітлюваного та непровітрюваного трюму, де люди тижнями утримувалися як вантаж, може надати змогу знайти залишки провізії, води, ланцюгів і навіть ДНК людей. Дельгадо зазначив, що це найбільш неушкоджене невільницьке судно, яке коли-небудь було виявлено.

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За словами Дельгадо, на дослідження корабля штат виділив мільйон доларів. На початку 2022 року вчені сподіваються дізнатися, що перебуває всередині трюму, а також планують надалі витягнути рештки судна з річки, щоб виставити на загальний огляд.



Мурал поблизу міста Мобіл присвячений "Клотільді" / Фото National Geographic

Мурал із зображенням "Клотільди" прикрашає бетонну набережну в Африканському кварталі неподалік містечка Мобіл, заснованому африканцями, незаконно доставленими до Алабами на борту невільничого корабля. Деякі з їхніх нащадків досі живуть в районі.