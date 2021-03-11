Планетологи простежили за життєвим циклом великої хмари на Марсі
Астрономи за допомогою орбітальних апаратів змогли простежити еволюцію незвично довгої хмари біля гори Арсія на Марсі. Виявилося, що вона з'являється рано вранці кожної весни й літа вже кілька десятків років, а до полудня повністю зникає.
Джерело:arXiv.org
Хмари з кристаликів водяного льоду на Марсі не новина. Вони присутні у атмосфері планети протягом всього марсіанського року і вже спостерігалися як з орбітальних апаратів і марсоходів, так і телескопами із Землі.
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Зазвичай вчені спостерігають великі хмари поблизу вулканічного нагір'я Фарсида, і ще в 70-х роках минулого століття була висунута ідея про те, що за їх формування відповідає рельєф місцевості, що було в подальшому підтверджено апаратами серій "Марінер" і "Вікінг". Для вчених дослідження таких хмар цікаве з точки зору розуміння особливостей клімату й циркуляції в атмосфері Марсу, зокрема сезонного розподілу крижаних хмар поблизу високогірних областей планети, їх зв'язку з пиловими бурями та еволюції хмар протягом марсіанських діб.
Незвично довга хмара
У вересні та жовтні 2018 року камера VMC (Visual Monitoring Camera), встановлена на борту орбітального апарату "Марс-Експрес" зафіксувала незвично довгу крижану хмару, що тягнеться на кілька сотень кілометрів на захід від гори Арсія. Згодом вона знову спостерігалася під час весни у південній частині Марса, а гора Арсія була єдиним з безлічі вулканів Фарсіда, що мав таку завісу хмар у цю порк року. Однак скласти повну картину динаміки хмари виявилося важким завданням через обмеження по часу спостережень і швидкоплинності процесів в атмосфері Марса.
Група планетологів на чолі з Хорхе Берналем з Університету Країни Басків вирішила простежити динаміку хмари біля гори Арсія, яка називають AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud, "Довга хмара гори Арсія"). Для цього вчені використовували дані з трьох приладів "Марс-Експресу", а також дані, отримані орбітальними апаратами MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter, "Вікінг-2" і "Мангальян".
Хмара гори Арсія на Марсі / Фото ESA
Дослідники визначили, що хмара спостерігалася ще у середині 70-х років минулого століття. Максимальні розміри AMEC складають близько 1800х150 кілометрів, вона з'являється щоранку протягом декількох місяців весни й літа у південній півкулі Марса. Варто зазначити, що глобальні пилові бурі гальмують утворення хмари.
AMEC швидко еволюціонує протягом доби, з'являючись на світанку, на висоті близько 45 кілометрів над західним схилом вулкана, і починає розширюватися на захід зі швидкістю близько 600 кілометрів на годину, утворюючи "хвіст". Потім хмара відділяється від гори і практично повністю зникає до полудня, випаровуючись. Вчені сподіваються, що отримані дані дозволять поліпшити існуючі кліматичні моделі Марса і, можливо, допомогти передбачати погодні умови.
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