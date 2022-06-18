Дослідження опубліковане виданням New Scientist, показало, що зручність для співробітників та продуктивність роботи у метаверсі сильно перебільшуються. У роботі "Оцінюючи ефекти роботи у VR протягом одного тижня" розглядаються ефекти довготривалого впливу роботи працівників у віртуальному середовищі, і вони не втішні.

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Учасниками експерименту стали університетські співробітники та дослідники, а результати тестів виявилися неочікуваними для багатьох.

Як проходив експеримент

Учасників попросили використати у віртуальному робочому середовищі сервіс "Віддалений робочий стіл" від Chrome (Chrome Remote Desktop). Користувачі застосовували VR-гарнітури Oculus Quest 2 (Meta) та могли користуватися фізичними клавіатурами Logitech K830 з інтегрованими тачпадами. Фактично у віртуальній реальності імітувалася робота зі звичайним комп'ютером.

Ще до початку роботи багато учасників експерименту відзначили вплив так званої "тренажерної хвороби", що виникає у багатьох при роботі з комп'ютерними симуляторами і "зручність використання нижче середнього". Двоє піддослідних були змушені покинути проєкт того ж дня через нудоту, мігрень та тривогу.

Робочий день у віртуальному середовищі

Ті, хто залишився, працювали по вісім годин на день із 45-хвилинними перервами на відпочинок та обід. Кожен оцінював досвід роботи у звичайному та віртуальному середовищах і багато хто відзначив, що навантаження в середньому збільшилося на 35 %.

На 42% у середньому виріс рівень фрустрації, а тривожність – на 19%. Загалом психічний стан погіршився на 20 % – хоча оцінки суб'єктивні і взагалі невідомо, як можна точно виміряти психічний стан.



Учасники експерименту / Фото Coburg University, Microsoft Research, University of Cambridge

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Відзначалися і негативні фізичні ефекти – від зростання навантаження на очі на 48% до зниження зручності використання VR на 36%. Крім того, помітно нижче стала суб'єктивно оцінюватись і продуктивність робочого процесу.

У роботі вказується, що дослідження допоможе "ясно висвітлити поточні недоліки і визначити можливості для поліпшення досвіду користувача при роботі у віртуальній реальності". Однак сама постановка експерименту викликає більше запитань, оскільки він, по суті, демонструє негативний вплив різкої зміни середовища і звичних інструменті на роботу. Учасники експерименту фактично використовували VR-гарнітури, як віртуальні монітори, коли для роботи у метаверсі потрібно створювати відповідний інтерфейс та набір інструментів.