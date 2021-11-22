Вчені дослідили генетичну еволюцію європейців за останні кілька тисяч років

Науковці ведуть ретельні дослідження, щоб зрозуміти, як люди змінюється з часом. Для цього необхідно розуміти генетичну складову такої еволюції – як змінювалися наші риси, як проходив відбір. Завдяки доступу до біобанку, вченим вдалося це дослідити.

Команда науковців використала матеріали біобанків, щоб дослідити європейців та те, як вони змінювалися на генетичному рівні. Завдяки генетичному матеріалу людей, які жили протягом останніх кількох тисяч років, вчені відшукали генетичні зміни, що відбувалися та виявили 870 змінних рис, які були пов'язані з певними генами.

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Генетичне дослідження та еволюція

Генетичний матеріал померлих людей, які жили в останні 2 – 3 тисячі років порівняли з аналогічним матеріалом сучасних жителів Великої Британії, які мають європейське походження. Таким чином вдалося виділити 870 змінних рис, які пов'язані з певними генами та напряму впливають на фенотип.

Також виявилося, що еволюційні зміни відбулися щонайменше у 755 генах за останні 2 – 3 тисячі років, що призвело до змін, наприклад, у пігментації шкіри – перші сапієнси, які потрапили у Європу з Африки, були темношкірими. Поступово колір їхньої шкіри змінювався та ставав світлішим через різний рівень ультрафіолетового випромінювання Африки та Європи.

Генетичні зміни відбулися й після зміни раціону та середньої температури середовища. Певні зміни спостерігаються з кліматичними змінами, які відбуваються на довгих проміжках часу. Цікаво, що не було помітно змін (або вони були незначними) із запальними хворобами кишківника, хоча науковці очікували їх побачити. Також генетичні зміни не були значними на рівні нервової анорексії.

Отримані результати дослідження є попередніми та потребують більше часу для детальнішого аналізу, наголошують науковці. Це дозволить вченим краще зрозуміти еволюційний шлях європейців та зрозуміти, наприклад, як зміна зовнішніх чинників впливала на людину на рівні генів.