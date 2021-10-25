Вчені дізналися, що затримало розвиток життя на Землі

Зародження життя та його існування на Землі – одна з найбільших загадок усіх часів. Науковці невпинно шукають відповіді на це питання. Поступово у них накопичуються супутні загадки. Наприклад, чи затримало щось розвиток життя на Землі.

Перші викопні свідчення існування життя доводять, що мікроорганізми існували ще 3,465 мільярда років тому біля гідротермальних джерел – чорних та білих курців. Та науковці припускають, життя зародилося набагато давніше – близько 4,1 мільярда років тому. Довгий час воно існувало у досить примітивній формі, поки не стало багатоклітинним. Здається, що науковці зрозуміли, чому шлях до складніших форм зайняв так багато часу. Винуватцями цього виявилися космічні катастрофи.

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Космічне бомбардування та життя

Найбільш ранні свідчення існування багатоклітинного життя відносять нас у часі на 2,1 мільярда років. Ще складніше життя, тваринне, існувало близько 890 мільйонів років тому. Як бачимо, між ускладненнями форм існує велика прірва.

Науковці вважають, що причиною тому стали комети та астероїди, які у той час частіше бомбардували Землю. Особливо актуальним це є у час, коли саме життя зародилося – близько 4 мільярдів років тому, адже тоді відбувалося так зване Пізнє важке бомбардування.

Удари астероїдів та комет можуть посилити виділення із Землі газів, які не дозволяють утворюватися кисню. Це відбувається через величезну кількість енергії під час зіткнення, яка плавить породи, вивільняючи різноманітні гази.Також астероїди часто містять велику кількість заліза, яке може взаємодіяти із водою та виділяти гази, які впливають на склад атмосфери негативно для життя. Наприклад, водень та метан в атмосфері значно знижують у ній рівень кисню.

Нестача кисню не дозволяла першому життю розвинутися у складніші багатоклітинні форми. Та слід зазначити, що без таких бомбардувань саме життя могло з'явитися пізніше, адже астероїди, комети та метеорити ще й насичували планету різноманітними хімічними елементами.