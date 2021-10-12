Вчені дізналися, що забруднювало Антарктику останні 700 років

Приблизно 700 років тому, за оцінками вчених, незрозуміле забруднення почало впливати на деякі регіони Антарктики. Довгий час не було відоме його джерело. Однак тепер науковці отримали відповідь.

Під час роботи автори статті проаналізували зразки льоду з острова Джеймса Росса в Антарктиді. Там знайшли серйозне перевищення рівня чорного вуглецю, яке бере початок ще 700 років тому.

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Що забруднювало Антарктику

Сажа або чорний вуглець є продуктом лісових пожеж. Також з'являється внаслідок спалювання викопного палива. Складається з частинок, які поглинають багато світла, що призводить до нагрівання і танення льоду.

Аналіз зразків показав, що кількість чорного вуглецю різко збільшилася приблизно у 1300 році. А за наступні 700 років концентрація потроїлася і досягла піку в XVI–XVII століттях.

А за наступні 700 років концентрація потроїлася і досягла піку в XVI–XVII століттях. Після цього автори побудували модель атмосферного перенесення й осаду сажі в південній півкулі та з'ясували, що найбільш ймовірними джерелами викидів були Патагонія, Тасманія і Нова Зеландія.

Пошуки в історичних джерелах показали, що саме в цей час народ маорі в Новій Зеландії почав практику випалювання земель в процесі колонізації територій. Ця особливість ведення землеробства вплинула на атмосферу в більшій частині Південної півкулі, а також стала основним джерелом викидів в навколишнє середовище в регіоні під час останніх 2 тисячі років.

Таким чином вдалося визначити відповідальних за забруднення територій Арктики, яке дає про себе знайти й сьогодні.