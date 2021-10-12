Під час роботи автори статті проаналізували зразки льоду з острова Джеймса Росса в Антарктиді. Там знайшли серйозне перевищення рівня чорного вуглецю, яке бере початок ще 700 років тому.

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Що забруднювало Антарктику

Сажа або чорний вуглець є продуктом лісових пожеж. Також з'являється внаслідок спалювання викопного палива. Складається з частинок, які поглинають багато світла, що призводить до нагрівання і танення льоду.

Аналіз зразків показав, що кількість чорного вуглецю різко збільшилася приблизно у 1300 році. А за наступні 700 років концентрація потроїлася і досягла піку в XVI–XVII століттях.

А за наступні 700 років концентрація потроїлася і досягла піку в XVI–XVII століттях. Після цього автори побудували модель атмосферного перенесення й осаду сажі в південній півкулі та з'ясували, що найбільш ймовірними джерелами викидів були Патагонія, Тасманія і Нова Зеландія.

Пошуки в історичних джерелах показали, що саме в цей час народ маорі в Новій Зеландії почав практику випалювання земель в процесі колонізації територій. Ця особливість ведення землеробства вплинула на атмосферу в більшій частині Південної півкулі, а також стала основним джерелом викидів в навколишнє середовище в регіоні під час останніх 2 тисячі років.

Таким чином вдалося визначити відповідальних за забруднення територій Арктики, яке дає про себе знайти й сьогодні.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні планує повний перехід на "зелену" електроенергію. Завершити цей перехід планують до 2035 року. Очікується, що уряд візьме зобов'язання реалізувати масштабну інвестиційну програму у відновлюваній та атомній енергетиці, оскільки країна відходить від використання вугілля та газу.