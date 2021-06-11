Паратетіс – море, що існувало в епоху раннього кайнозою і сформувалося 34 мільйони років тому. Його іноді навіть називають океаном, тому що це було найбільше за всю історію планети море, яке простягалося від сучасної Франції до Алтаю.

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Куди ж зникла вода

10-14 мільйонів років тому Паратетіс замкнувся і перетворився в озеро – Сарматське море. А близько п'яти мільйонів років тому взагалі зник.

Досі вчені мало знають про припливи і відливи цього моря, а також про те, як з нього зникла вода.

Нове дослідження фахівців з чотирьох країн показало, що Паратетіс пережив чотири катастрофічних цикли, обумовлених зміною клімату, які спочатку зменшили розмір моря, а потім, ймовірно, знищили значну кількість видів, що жили у ньому. Вони були унікальні – в найбільшому морі планети водилися навіть кити.

Щоб прийти до таких висновків, вчені вивчили скам'янілості, геологію та осадові відкладення навколо Чорного моря, на місці якого раніше була частина Паратетіса, а також використовували комп'ютерне моделювання. З'ясувалося, що найбільш сильне падіння рівня води відбулося між 7,65 і 7,9 мільйона років тому.

У цей період, названий Великою Херсонською посухою, рівень води в Паратетисі впав на 250 метрів, розділивши його на невеликі озера, які, ймовірно, виявились не найкращим для багатьох живих організмів, чому ті і вимирали.

На піку свого розквіту море вміщало у 10 разів більше води, ніж всі сучасні озера планети.