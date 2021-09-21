Вчені дізналися, чому відбулося найбільше вимирання в історії Землі

Земля знала безліч вимирань, коли з лиця планети щезали цілі види, сімейства та клади живих організмів. Масових глобальних вимирань було п'ять. Найвідоміше з них – це останнє, Крейдове вимирання. Тоді зникли динозаври, відкривши дорогу для розвитку теплокровних ссавців. Але воно ні в яке порівняння не йде з Пермським вимиранням, яке сталося близько 252 мільйонів років тому.

Під час Крейдового вимирання 66 мільйонів років тому з лиця Землі зникло, за оцінками вчених, 17% усіх родин, 50% усіх родів, та 75% усіх видів живих організмів. Це катастрофічно, але у порівнянні з Пермським вимиранням здається дріб'язком. Тоді, 252 мільйонів років тому, зникло 57% родин, 83% родів, та 90% – 96% усіх видів живих організмів. Вимерло 96% морських видів та 73% хребетних. 83% видів комах припинили своє існування. Велике пермське вимирання – це жахлива екологічна катастрофа, причин якої досі точно ніхто не знав.

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Трилобіти були широко розповсюджені, поки 252 мільйони років тому не вимерли / Фото Wikipedia

Причини вимирання

Ймовірніше за все причиною Великого пермського вимирання не є щось одне. Відбувся цілий ланцюжок катастрофічних подій, що й спричинило численні смерті серед живих організмів:

Падіння астероїда або комети.

Численні виверження вулканів.

Катастрофічні зміни клімату.

Різкі викиди метану з океанів в атмосферу.

Всі ці та кілька інших причин могли стати причиною масового вимирання в сукупності, чи по одному.

Науковці запропонували ще один варіант – водорості.

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Водорості-вбивці

Досліджуючи скам'янілості в Австралії, вчені виявили, що 252 мільйони років тому відбулося кілька спалахів масового цвітіння водоростей у прісних та солонуватих водоймах. Це збігається у часі з потеплінням, викликаним виверженням вулканів.

Такі спалахи призводили до того, що прісні водойми ставали все менше насиченими киснем, що призводило до виділення токсинів. Це означало, що пити таку воду не можна. Окрім того, вимирали й тварини у цих водоймах.

Таким чином запускався ланцюжок катастрофічних подій, коли кількість водойм, з придатною для пиття водою зменшувався. Оскільки подія мала масовий характер, то тварини могли зникати з велетенських площ тодішнього суперконтиненту Пангея, мігруючи у придатніші до життя регіони.