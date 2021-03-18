Пройшла зустріч, присвячена ключовому для NASA інструменту – космічному телескопу Джеймса Вебба. Інженери агентства озвучили дивну річ. Вони заявили, що всерйоз побоюються піратів. І уточнили, що мова йде не про космічних піратів, а про звичайних земних – морських.

Відомо, що найважливішим компонентом космічного телескопа є спеціальне семиметрове дзеркало, закрите захисним ковпаком розміром з тенісний корт. Вся конструкція занадто велика, щоб її можна було перевезти літаком. Тому інженерам NASA не залишається нічого іншого, як транспортувати її по воді через Панамський канал у Французьку Гвіану для підготовки до запуску. Вони побоюються, що дорогоцінне обладнання приверне увагу морських піратів.

Раніше James Webb готовий до польоту: головний космічний телескоп зібраний і чекає старту восени

Історія повторюється?

Час перевезення і координати судна суворо засекречені, щоб запобігти подібному розвитку подій. Єдине, що відомо – транспортування планують на кінець літа. Хоча, імовірно, ці дані теж є навмисною дезінформацією.

На створення James Webb Space Telescope вчені витратили 25 років. Дзеркало космічного телескопа коштує понад 10 мільярдів доларів, а його можна викрасти та вивезти на великому катері.

Побоювання посилює й той факт, що таке викрадення вже траплялось раніше. У 1984 році сталева конструкція для телескопа Джеймса Максвелла була викрадена спеціально найнятим для її перевезення комерційним капітаном. Морський злодій згодом вимагав за неї великий викуп, але був заарештований під дулами гвинтівок на державному кордоні.