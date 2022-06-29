Вчені бояться невідомих бактерій, які сотнями знаходять у талих льодовиках

Китайські біологи досліджують крижаний покрив Тибету. На їхню думку, невідомі бактерії з танучих льодовиків можуть становити небезпеку для всього людства.

Дослідники Китайської академії наук виявили близько 1000 видів бактерій у зразках снігу та льоду, зібраних з тибетських льодовиків. У своїй статті, опублікованій в журналі Nature Biotechnology, група описує свої побоювання з приводу поширення хвороб у міру танення льодовиків.

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Боятися є чого

Як відзначають учені, крижані щити й льодовики покривають приблизно 10 відсотків поверхні Землі, а також служать найбільшим резервуаром прісної води. Під впливом зміни клімату льодовики тануть, вивільнюючи все, що подекуди тисячоліттями було закуте в кригу. У новій роботі дослідники перевірили, чи можуть види бактерій, що містяться в снігу та льоду, потрапляти в інші регіони.

З 2010 по 2016 роки зібрали зразки снігу і льоду з 21 льодовика в Тибеті. Вони виявили 968 унікальних видів бактерій, 98 відсотків з яких ніколи раніше не бачили. Нещодавно інша команда вчених виявила групу вірусів у льоду віком 15 000 років, більшість з яких ніколи раніше не зустрічалися.

Проблема з такими бактеріями та вірусами полягає в тому, що вони можуть бути заразними для тварин та людей. У процесі еволюції людина набувала імунітету до різноманітних мікроорганізмів, а з деякими навіть створила симбіоз, співіснуючи з ними й отримуючи користь. Проте багато з цих бактерій вимерли (й залишилися лише в льодах) так давно, що

У міру танення снігу і льоду вони можуть переміщатися з водою в річки й струмки, поширюватися далі, розмножуватися, підселятися до тварин, а з них і до людей. Танення снігу і льоду в Тибеті живить одразу кілька річок, що ведуть в густонаселені райони Китаю та Індії. Вчені вже почали роботу з вивчення мікробів, які незабаром вивільняться з льодовиків по всьому світу, щоб з'ясувати, чи існує загроза.