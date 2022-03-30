Вчені з Австралії досягли термоядерного синтезу: що це означає

Стартап HB11 працює над альтернативним підходом до ядерного синтезу. Замість температур у мільйон градусів для запуску реакції використовують лазерні імпульси. Схоже, команда досягла успіху.

Перші випробування технології перевершили очікування у десять разів. Як стверджують в HB11, компанія є "єдиним комерційним підприємством, що досяг термоядерного синтезу".

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Деталі відкриття

Для того, щоб зіштовхнути атоми між собою так, щоб вони злилися і сформували новий елемент, потрібно подолати силу відштовхування, що діє на два позитивно заряджених ядра.

Сонце справляється з цим завданням, розігріваючи величезну кількість атомів водню до десятків мільйонів градусів.

При такій температурі атоми починають рухатися настільки швидко, що стикаються між собою, об'єднуються, перетворюючись в гелій, і виділяють енергію.

Більшість сучасних реакторів термоядерного синтезу імітують цей процес за допомогою магнітних полів, що утримують розпечену плазму.

Вчені HB11 досліджують інший підхід, що не вимагає колосальних температур або радіоактивного палива на зразок тритію.

Замість цього застосовуються лазерні імпульси з лінійною частотною модуляцією, здатні створювати безпрецедентні рівні потужності понад 10 петаватів.

За допомогою високоточних лазерів вчені збираються розігнати атоми водню настільки, що вони зіткнуться з атомами бору й зіллються в реакції синтезу. При цьому з'являться атоми гелію, або альфа-частинки, у яких немає електронів. Ці заряди зберуть для отримання енергії, без будь-якої пари, турбін та ядерних відходів.

Експерименти

Після того як дослідники провели перші експерименти, вони повторили їх вже на новому обладнанні в Японії. Провідний вчений компанії Дімітрі Батані повідомляє, що команді вдалося довести ефективність генерації альфа-частинок за допомогою петаватного лазера. Показники виявилися на один порядок вищими, ніж попередні результати.

Наразі результати ще далекі від комерціалізації технології та її повноцінного використання. Однак вони доводять успішність підходу й відкривають можливості для подальших досліджень і пошуку варіантів оптимізації технології.