Перші випробування технології перевершили очікування у десять разів. Як стверджують в HB11, компанія є "єдиним комерційним підприємством, що досяг термоядерного синтезу".
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Деталі відкриття
- Для того, щоб зіштовхнути атоми між собою так, щоб вони злилися і сформували новий елемент, потрібно подолати силу відштовхування, що діє на два позитивно заряджених ядра.
- Сонце справляється з цим завданням, розігріваючи величезну кількість атомів водню до десятків мільйонів градусів.
- При такій температурі атоми починають рухатися настільки швидко, що стикаються між собою, об'єднуються, перетворюючись в гелій, і виділяють енергію.
- Більшість сучасних реакторів термоядерного синтезу імітують цей процес за допомогою магнітних полів, що утримують розпечену плазму.
- Вчені HB11 досліджують інший підхід, що не вимагає колосальних температур або радіоактивного палива на зразок тритію.
- Замість цього застосовуються лазерні імпульси з лінійною частотною модуляцією, здатні створювати безпрецедентні рівні потужності понад 10 петаватів.
За допомогою високоточних лазерів вчені збираються розігнати атоми водню настільки, що вони зіткнуться з атомами бору й зіллються в реакції синтезу. При цьому з'являться атоми гелію, або альфа-частинки, у яких немає електронів. Ці заряди зберуть для отримання енергії, без будь-якої пари, турбін та ядерних відходів.
Експерименти
Після того як дослідники провели перші експерименти, вони повторили їх вже на новому обладнанні в Японії. Провідний вчений компанії Дімітрі Батані повідомляє, що команді вдалося довести ефективність генерації альфа-частинок за допомогою петаватного лазера. Показники виявилися на один порядок вищими, ніж попередні результати.
Наразі результати ще далекі від комерціалізації технології та її повноцінного використання. Однак вони доводять успішність підходу й відкривають можливості для подальших досліджень і пошуку варіантів оптимізації технології.