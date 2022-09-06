У крові астронавтів виявлено ознаки мутації ДНК через вплив космічних польотів

Дослідники зберігали кров астронавтів, які брали участь у програмі польотів шаттл, протягом 20 років, щоб побачити, як короткі польоти космічних апаратів впливають на їх здоров’я. Результати дослідження показали неочікувані результати.

Все не так страшно, як думали вчені

Дослідження Nature Communications Biology показало, що усі чотирнадцять астронавтів із програми космічних шатлів NASA мали мутації ДНК у кровотворних стовбурових клітинах. Мутації, хоч і надзвичайно високі, враховуючи вік астронавтів, були нижчими за ключовий поріг занепокоєння.

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Хоча це дослідження унікальне тим, що кров астронавтів зберігається так довго, результати не приголомшують. Натомість дослідники припускають, що астронавти повинні проходити періодичний скринінг крові, щоб стежити за можливими мутаціями.

Програми моніторингу, проте, матимуть вирішальне значення, оскільки NASA прагне відправляти астронавтів у тривалі далекі космічні місії в рамках своєї програми Artemis на Місяці, а потім і в польоти на Марс. А в цьому випадку ефект може бути іншим, оскільки досліджень про тривалий вплив космічної радіації на астронавтів досі до кінця не відомий.

Вивчення впливу космічної радіації на астронавтів продовжується

Команда вирішила продовжити нове дослідження на тлі зростаючого інтересу як до комерційних космічних польотів, так і до дослідження далекого космосу, а також потенційних ризиків для здоров'я від впливу різних шкідливих факторів, пов'язаних із повторюваними або тривалими дослідницькими космічними місіями.

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До речі, NASA проведе перший в історії біологічний експеримент у глибокому космосі. Проєкт BioSentinel є першим у своєму роді – він дозволить відправити живі організми в космос далі, ніж будь-коли в історії.

Оскільки дріжджові клітини функціонують приблизно за тими ж принципами, що й людські, у тому числі несуть ДНК, вони чудово підходять для оцінки впливу космічної радіації в глибокому космосі, і експеримент дозволить припустити, що може статися з людьми під час тривалого польоту.