Вберегти Землю: NASA запускає новітню систему моніторингу небезпечних космічних об'єктів

Сьогодні виявлено майже 30 тисяч так званих навколоземних астероїдів. Деякі з них можуть становити загрозу для Землі й існує ненульова вірогідність їхнього зіткнення з нашою планетою. Тому моніторинг їхніх орбіт – це життєво важлива справа.

Сучасні телескопи щорічно виявляють близько 3 тисяч нових навколоземних астероїдів й ця цифра постійно зростає. Тому NASA потребує ефективної операційної системи, яка б могла швидко вираховувати орбіти таких космічних тіл. І такою системою стане Sentry-II.

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Важливість точних розрахунків орбіти небезпечного об'єкта: дивіться відео

Система моніторингу зіткнень з астероїдами

Астероїди не рухаються орбітою хаотично – ці тіла підкорюються законам фізики, а тому їхній рух можна вирахувати. Вручну це робити, очевидно, досить тяжко, адже потрібно врахувати безліч змінних. Окрім того, кількість об'єктів, орбіти яких потрібно розрахувати – велетенська. Тому ще у 2002 році Лабораторія реактивного руху (Jet Propulsion Laboratory, JPL) розробила програмне забезпечення Sentry ("Сторожовий").

Перша версія оперативного забезпечення Sentry є доволі потужною системою. Використовуючи математичні алгоритми, "Сторожовий" розраховував ймовірну орбіту астероїда на наступні 100 років й давав прогноз ризику зіткнення із Землею. Це оперативне забезпечення враховувало безліч гравітаційних взаємодій астероїда, щоб розрахувати його орбіту. Й у цьому крилася проблема – на космічні тіла впливає не лише гравітація.

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Sentry-II на сторожі безпеки Землі

Тим й відрізняється новітнє програмне забезпечення Sentry-II від попередньої версії – тут система враховує не лише гравітаційні взаємодії астероїдів. Наприклад, друга версія "Сторожового", розраховуючи майбутню орбіту об'єкта, зважає й на тиск фотонів та інші "теплові сили".

Це надзвичайно, важливо, адже, наприклад, розігріта Сонцем сторона астероїда, почне охолоджуватися, коли обернеться в іншу від зірки сторону. У цей момент вона буде випромінювати в інфрачервоному діапазоні, надаючи космічному тілу надзвичайно мізерне прискорення. І все ж – це прискорення буде. Воно не вплине суттєво на його орбіту у найближчі роки чи навіть десятиліття. Але може призвести, що за 100 чи більше років орбіта зміниться досить суттєво.

Окрім того, стара версія програмного забезпечення не так ідеально працювала й у випадку з гравітаційними розрахунками. Зокрема Sentry іноді не міг спрогнозувати, чи вріжеться гіпотетичний астероїд у Землю під час близького проходу, чи не вріжеться. Цей недолік був виправлений у Sentry-II.

Сподіваймося, що Sentry-II виправдає усі покладені на нього надії та допоможе вберегти нашу цивілізацію від гіпотетичної катастрофи.