Важливо для смартфонів на Android: небезпечна програма маскується під оновлення

Смартфони на базі операційної системи Android знову в небезпеці. В мережі почало поширюватися нове шкідливе програмне забезпечення. При цьому програма маскується під системне оновлення.

Якщо користувач установить шкідливе ПЗ, то це дасть змогу зловмисникам отримати повний контроль над пристроєм користувача.

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Детальніше про шкідливе ПЗ

Це додаток під назвою System Update. При цьому він встановлюється не з Google Play, а зі сторонніх джерел в складі пакету “корисних утиліт”. При цьому програма маскується, використовуючи оповіщення, яке мають верифіковані оновлення від Google.

Після установки додаток "ховається", а потім таємно збирає і пересилає дані з пристрою користувача на сервери зловмисників. Також сервери Firebase використовуються для віддаленого управління пристроєм.

Шпигунське ПЗ може передати в чужі руки повідомлення, контакти, інформацію про пристрій, закладки та історію переглядів в браузері, робити записи дзвінків і навіть навколишніх звуків з вбудованого мікрофона, а також робити фото за допомогою камер смартфона

Крім того, хакери можуть використати розташування пристрою, а також отримати документи в пам'яті та копіювати інформацію при введенні з клавіатури.

Як захиститись

Захист від програми простий – не встановлювати додатки за межами Google Play.