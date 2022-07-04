Марсохід Perseverance отримав пошкодження: наскільки все серйозно

Марсохід Perseverance вже понад рік досліджує поверхню Червоної планети. Одним з його важливих інструментів є метеостанція Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). Нещодавно вона була пошкоджена каменем.

Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) включає два датчики вітру, які вимірюють швидкість і напрям, а також кілька інших датчиків, які враховують такі показники погоди, як вологість, радіація і температура повітря.

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Напередодні в результаті сильного пориву вітру піднятий камінь пошкодив один із датчиків вітру, але MEDA все ще може відстежувати вітер у районі приземлення в кратері Джезеро, хоч і зі зниженою чутливістю. Про це розповів головний дослідник MEDA Хосе Антоніо Родрігес Манфреді.

Наскільки пошкодження вплинуло на роботу інструмента

Зараз можливості сенсора обмежені, але він, як і раніше, видає величини швидкості та напрямки. Вся команда наразі переналаштовує процедуру пошуку, щоб отримати точніші свідчення з непошкодженого сенсора.

Два датчики вітру оточені шістьма окремими датчиками, які мають давати точні показання з будь-якого напряму. Кожен із двох основних датчиків вітру прикріплений до стріли, яка може розвертатися, щоб відсувати датчики від марсохода під час руху.

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У NASA не були готові до такого

Як і всі прилади Perseverance, датчик вітру був розроблений з використанням систем захисту. Але, звичайно, все має межу. Сильніший порив вітру, ніж очікувалося, підняв великий камінь, який завдав ушкоджень.

Ми не передбачали такого. Ні прогнози, ні досвід, отриманий нами під час попередніх місій, не передбачали ні таких сильних вітрів, ні такої великої кількості пухкого матеріалу,

– заявив Манфреді.

Нагадаємо, що Perseverance приземлився на Марсі 18 лютого 2021 року і разом з вертольотом Ingenuity досліджує дельту стародавньої річки, яка могла бути багата на мікроби мільярди років тому.