Про яку функцію мовиться

Деякі моделі смартфонів від Google під брендом Pixel мають функцію розпізнавання автомобільних аварій. Вона працює наступним чином: якщо ваше авто потрапляє аварію, телефон розпізнає цю подію та може самостійно викликати допомогу, якщо цього не може зробити водій чи пасажири.

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Рядки коду, знайдені в останній версії Android Personal Safety, замінюють певні слова на загальні. Наприклад, в додатку більше не зазначається Pixel, як смартфон користувача – він замінений на "Ваш пристрій".

Таких дрібних змін в коді програми ентузіасти виявили чимало. Це може свідчити про те, що Google планує зробити функцію виявлення автомобільних аварій доступною для низки користувачів операційної системи Android на інших пристроях.

Як працює детектор автокатастроф

Виявлення автомобільної аварії використовує розташування вашого телефону, датчики руху та звуки. Ця функція не працює, коли увімкнено режим енергозбереження або режим польоту. При виявленні збою телефон вібрує, голосно дзвонить і запитує, чи потрібна допомога як усно, так і на дисплеї.

Користувач може відповісти протягом 60 секунд, сказавши "Екстрена ситуація", яка включає гучний зв'язок. Якщо користувач не відповість протягом 60 секунд, увімкнеться гучний зв'язок, і служби екстреної допомоги будуть викликані самостійно з гучним повідомлення, яке пояснює, що трапилася автомобільна аварія. У повідомленні буде вказано адресу місця аварії.

Важливо! Наразі ця функція доступна лише у США та Канаді.

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Якщо знайдені ентузіастами фрагменти прихованого коду дійсно свідчать про те, що функція виявлення автомобільних аварій таки з'явиться на інших телефонах Android, це хороша новина. Такий крок зробить операційну систему Android ще кориснішою і, можливо, в майбутньому ця функція пошириться на інші країни.