Новинка суттєво розширює функціонал лінійки смарт телевізорів фірми Gazer. Пульт дистанційного керування сумісний з усіма моделями розумних телевізорів бренду на ОС Android 9 та оснащений цікавими та корисними функціями.

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Чим особливий пульт від Gazer

Пульт Gazer RC15 обладнаний динаміком та мікрофоном. Це дає йому змогу сприймати голос та видавати звук. Водночас розробник додав функцію пошуку, яка і є головною родзинкою новинки. Завдяки цій функції знайти дистанційний пристрій можна за лічені секунди: достатньо натиснути кнопку на телевізорі – і пульт "відгукнеться".



Пульт Gazer RC15 отримав функцію пошуку / Фото Gazer

Також розробник додав вже не нову, але часто таку потрібну та зручну функцію, якої бракує багатьом пультам – функцію аеромиші. Це суттєво спростить та пришвидшить введення символів на клавіатурі та натискання інших кнопок. Гіроскопічний датчик дає змогу керувати курсором на ТВ на відстані від екрана, самим лише помахом руки.

До речі, новий пульт від Gazer можна легко перетворити на ґеймпад для ігор – потрібно всього лише повернути його у горизонтальне положення. Кнопки розташовані так, щоб усі гарячі клавіші було зручно натискати, як у стандартному ґеймпаді.



Пульт легко перетворити у ґеймпад / Фото Gazer

Для максимальної зручності та швидкості можна використовувати голосовий пошук. Він допомагає не лише вибирати фільми, але й вмикати застосунки.