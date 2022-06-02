Бізнесмен розповів, що SpaceX виготовила перший супутник Starlink 2.0. Апарат нового покоління має 7 метрів завдовжки та важить близько 1,25 тонни – для порівняння, маса супутника першого покоління майже вп'ятеро менша, близько 260 кілограмів.

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Істотне збільшення маси супутників перетворює їх на набагато складніший вантаж з погляду космічної логістики. Апарати першого покоління виводяться на низьку навколоземну орбіту на борту ракети Falcon 9, а зі Starlink 2.0 вона вже не впорається.

Falcon не має необхідних можливостей для виведення Starlink 2.0 на орбіту ні за обсягом, ні за масою. Тому, якщо ми навіть зменшимо супутник Starlink, вантажності Falcon навіть близько недостатньо для запуску Starlink 2.0,

– заявив Маск.

Поява супутників другого покоління вказує, що SpaceX робить ставку на надважку ракету-носій Starship, яка досі перебуває на стадії розробки, а її введення в експлуатацію вже неодноразово переносилося.

Затримується і дозвільна документація: Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) теж не раз переносило публікацію екологічної експертизи проєкту Starship – за останніми даними вона буде опублікована всередині червня. Це засмучує і Маска:

"Нам потрібно, щоб Starship працював і часто літав, інакше Starlink так і застрягне на Землі".

Втім, робота низькоорбітального супутникового провайдера надихає далеко не всіх: навіть деякі співробітники NASA цього року направили до FAA листа, в якому висловили стурбованість ймовірністю зіткнення супутників Starlink 2.0 з іншими орбітальними апаратами.

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До речі, нещодавно про необхідність розробити стратегію ліквідації супутників Starlink заявили і китайські вчені. Над завданням працюють дослідники, пов'язані з оборонною промисловістю країни. Вони вивчають способи виведення з ладу або навіть повного знищення супутників, якщо вони коли-небудь стануть загрозою національній безпеці Китаю.