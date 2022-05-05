Проєкт являє собою співпрацю між VR-компанією Sensorium і Humanity 2.0. Остання є некомерційною організацією під керівництвом Ватикану, яка, як заявлено на їхньому сайті, працює над "процвітанням людини".

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Що відомо

Humanity 2.0 очолює отець Філіп Ларрі, представник Святого Престолу. Він – завідувач кафедри логіки та епістемології Папського Латеранського університету у Ватикані, декан філософського факультету та автор кількох книг про вплив технологій на сучасне суспільство та філософські наслідки штучного інтелекту.

Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з Sensorium, щоб вивчити способи демократизації мистецтва, зробивши його більш доступним людям по всьому світу, незалежно від їх соціально-економічних і географічних обмежень. Партнерство з Sensorium робить цю мету ще одним кроком вперед і оснащує нас новітніми технологічними рішеннями,

– йдеться в заяві Отця Ларрі.

Очікується, що галерея, яку можна буде переглядати через пристрої віртуальної реальності та на звичайних комп'ютерах, буде доступна до кінця 2022 року. Однак поки неясно, які саме частини обширної колекції Ватикану будуть доступні для продажу як NFT.

Представник Ватикану заявив, що природа цього проєкту для організації Humanity 2.0 виключно соціальна, а не комерційна. Серед NFT не обов'язково будуть представлені лише твори мистецтва. Вони також можуть включати "квитки та інші предмети". Як саме збираються на практиці реалізувати NFT-квитки й для чого вони будуть призначені, невідомо.

З моменту заснування у XVI столітті музей Ватикану зібрав близько 800 творів, в тому числі роботи художників епохи Відродження, таких як Мікеланджело і Рафаель. Він став одним з найбільших і найкращих сховищ мистецтва у світі. В архівах зберігають і більш сучасні картини, а також старовинні книги, рукописи, фотографії, транспортні засоби, документи, експонати, що колись належали папам та інше.