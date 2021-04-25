Як покращити свої фото

Після вибору опції "Редагувати" та переходу до списку доступних інструментів, можна помітити, що у самому кінці з'явилися опції "Різкість" та "Зниження шуму".

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Щоб привернути увагу користувача до нових інструментів, їх позначили жовтими точками, точно так, як це було зроблено під час запуску ефекту HDR для смартфонів Pixel та власників підписки Google One.

Як працюють нові функції в Google Фото

Що стосується оновлених можливостей додатка, то процес взаємодії з функціями "Різкість" та "Зниження шуму" досить простий. Обидві опції доповнюються шкалою від 0 до 100, на якій розташований повзунок, пересуваючи який можна змінювати різкість або регулювати рівень шуму на знімку.



Інтерфейс нових функцій Google Фото / Фото 9to5google

У мене немає таких функцій, коли вона з'явиться?

Згідно з наявними даними, нові функції перебувають на етапі поширення, тому на даний момент вони можуть бути доступні не всім користувачам Google Фото. Оскільки мова йде про зміни на стороні сервера, користувачам залишається чекати, коли інструменти "Різкість" і "Зниження шуму" з'являться у списку доступних інструментів редагування.

Згідно з наявними даними, обидві функції будуть доступні всім користувачам сервісу, незалежно від наявності підписки Google One.