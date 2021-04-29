Дещо раніше у прошивці OriginOS для смартфонів Vivo дебютувала технологія під назвою Memory Fusion. Щось подібне запровадить у себе й Xiaomi.

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Як працює технологія

Її суть полягає у виділенні зі звичайної флешпам'яті трьох гігабайтів простору для окремого віртуального накопичувача. Він працює як доповнення оперативної пам'яті, фізично розширити яку неможливо, тим самим прискорюючи смартфон.

Така можливість особливо знадобиться власникам старих моделей смартфонів. Адже з року в рік вимоги мобільних додатків зростають, починаючи вимагати все більше ресурсів.

Тому якщо смартфон, скажімо, має 2-4 гігабайти оперативної пам'яті, але при цьому володіє 64 або 128 гігабайтами постійної, така функція зможе полегшити користування пристроєм.

Аналогічна технологія також уже є в Oppo.

Відзначимо, що сторонні рішення, що перетворюють частину флешпам'яті в оперативну, вже випущені для Android, але за швидкістю роботи вони не зрівняються з фірмовими технологіями.