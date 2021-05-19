Ваш палець долає тисячі кілометрів, гортаючи соцмережі на смартфоні: цікаве дослідження

Маркетингове агентство Ilk розрахувало відстань, яку проходить великий палець при скролінгу соцмереж. В середньому дорослий витрачає 49 хвилин в день на смартфон.

Згідно з новими дослідженнями, великий палець людини під час гортання соціальних мереж проходить два марафони на рік. Це 83,5 кілометра.

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Статистика

Середньостатистична доросла людина витрачає 49 хвилин в день на смартфон, при цьому на соціальні мережі йде 92 відсотки цього часу.

49 x 0,92 = 45 хвилин, проведених в день = 2700 секунд.

Один екран ми переглядаємо близько 3 секунд, таким чином 2700/3 = 900 скролів у день.

Середній розмір екрану становить близько 10 дюймів.

900 x 10 = 9000 дюймів (229 метрів) за день = 83 585 метрів в рік.

Це трохи менше двох марафонів (84 390 метрів).

Експерти пропонують давати перерву великим пальцям, набираючи текст іншими пальцями, або використовувати голосове управління, а також виконувати щоденні вправи на розтяжку зап'ястя і пальців, пише Daily Mail.