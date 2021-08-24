Ваш iPhone можна пришвидшити, якщо змінити регіон у налаштуваннях: яку країну обирати

Кілька років тому Apple втрапила у неприємності, коли світ дізнався, що вона навмисне сповільнює старі моделі своїх смартфонів. Користувачі одразу ж запідозрили, що це робиться для стимулювання покупки нових телефонів. Компанії погрожували судами і грошовими стягненнями, велися розслідування і навіть накладалися штрафи. Наприклад, у Франції. Це дало свої плоди.

Після того, як французький регуляторний орган оштрафував Apple 113 мільйонів доларів за приховане сповільнення процесорів, компанія перестала вдаватися до такої практики в країні. Користувачі перевірили, чи будуть їхні пристрої працювати швидше, якщо змінити регіон. І це спрацювало.

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Що відомо

Користувачі підтвердили, що продуктивність окремих старих моделей iPhone дійсно зростає після зміни регіону в налаштуваннях на Францію. Ба більше, смартфони починають працювати плавніше. Зрозуміло, що так акумулятори старих моделей будуть швидше псуватися. А їх заміна коштує недешево.

На нових моделях цей трюк не працює – їх компанія або не сповільнює зовсім, або робить це мінімально, адже вони ще здатні достатньою мірою справлятися зі зростаючими вимогами програмного забезпечення.

Також повідомляють, що це працює і з iPad.



Результати Geekbench-тестування продуктивності iPhone 7 до та після переходу на новий регіон / Скриншот сайту Gizchina

Навіщо Apple сповільнює смартфони

Після того як інформація стала відомою ЗМІ, компанія пояснила свої дії. Річ у тім, що з часом акумулятори телефонів зношуються. Їхня продуктивність падає і смартфони уже не можуть працювати так само ефективно й довго, як раніше. Для цього виробник штучно на рівні програмного забезпечення сповільнює пристрій, що позитивно впливає на життєвий цикл акумулятора.