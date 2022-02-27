Вас додали до невідомого онлайн-чату? Це може бути робота диверсантів
27 лютого 2022 , 12:34Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв’язку
У мережі поширюється інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один одному. Це може бути робота диверсантів.
Як повідомляє відомство, такі канали можуть бути створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу. Що робити в такому випадку – далі.
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Фейкові чати
- Можливість додавати користувачів без їхньої попередньої згоди існує у різних месенджерах, зокрема в Telegram.
- Такі особи можуть запитувати, наприклад, як проїхати з дитиною з одного міста в інше начебто для евакуації, чи щось подібне, що має відношення до розташувань міст чи сіл.
- Таким чином ворог, який не володіє знаннями про місцевість, може з'ясовувати шлях до своїх цілей.
Будьте уважні, закликає Держспецзв’язку.