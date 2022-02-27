Вас додали до невідомого онлайн-чату? Це може бути робота диверсантів

27 лютого 2022 , 12:34
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Джерело:

Держспецзв’язку

У мережі поширюється інформація про те, що людей у Києві, Харкові та інших містах додають у чати, начебто для допомоги один одному. Це може бути робота диверсантів.

Як повідомляє відомство, такі канали можуть бути створені для диверсантів, щоб увести в оману людей та приспати увагу. Що робити в такому випадку – далі.

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Фейкові чати

  • Можливість додавати користувачів без їхньої попередньої згоди існує у різних месенджерах, зокрема в Telegram.
Якщо хтось не знайомий, особливо ті особи, які не орієнтуються на місцевості запитують вас про плани або будь-яку іншу інформацію — не спілкуйтеся з ними, а за можливості вживайте заходів щодо їх затримання.
  • Такі особи можуть запитувати, наприклад, як проїхати з дитиною з одного міста в інше начебто для евакуації, чи щось подібне, що має відношення до розташувань міст чи сіл.
  • Таким чином ворог, який не володіє знаннями про місцевість, може з'ясовувати шлях до своїх цілей. 

Будьте уважні, закликає Держспецзв’язку.

Автор: Олександр Гайдамашко