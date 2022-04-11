Свої роздуми підприємець пояснює тим, що в офісі все одно ніхто не з'являється. Навряд чи до опитування можна відноситись серйозно. Хоча б тому, що оригінальний твіт Маск уже видалив.

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Притулок для бездомних у Twitter

Як відомо, що потрапило в інтернет, там і залишається. Скриншоти повідомлення розлетілися інтернетом, про це написало багато світових ЗМІ.



Твіт Ілона Маска / Скриншот The World

Перетворити штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в притулок для бездомних, оскільки там все одно ніхто не з'являється?

– написав Маск.

Як бачимо, на момент створення скриншота, більшість користувачів, з 486 204 голосів, виступили за притулок.

Зараз твіт уже видалено. Чому – невідомо.

А що працівники?

Навіть якби таку ідею всерйоз розглядали в компанії, працівникам навряд чи загрожувала б перспектива опинитися на вулиці. Річ у тім, що у перші місяці пандемії COVID-19 тодішній генеральний директор Twitter Джек Дорсі сказав своїм підлеглим, що вони можуть працювати з дому необмежено, навіть після закінчення пандемії. Цим вони й користуються досьогодні, залишаючи офіс порожнім.

А тим часом за даними Businessinsider у 2020 році на вулицях Сан-Франциско було нараховувалось 5200 безпритульних.