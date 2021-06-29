У користувача, який одержує трансляцію, в результаті створюється враження телепортації в інше абсолютно реалістичне оточення. Для підтримки сервісу досить каналу в 10-30 Мбіт.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Що пропонує технологія

Ми представляємо Varjo Reality Cloud, і це зовсім не те, що ви бачили у Varjo раніше. Ми працюємо над платформою програмного забезпечення, яка вперше в світі забезпечує віртуальну телепортацію,

— сказав Тімо Тоікканен, глава Varjo.

Виглядає це наступним чином:

Камери останньої моделі гарнітури віртуальної реальності VR-3 сканують все, що оточує користувача.

Інформація передається тому, у кого теж є VR-окуляри і хто хоче опинитися в точно такому місці.

На іншому боці сцена відтворюється у цифровому вигляді.



Гарнітури Varjo’s new XR-3 та VR-3 headsets / Фото Varjo

Якщо компанія дійсно здатна забезпечити заявлену якість передачі даних, то майже миттєве переміщення дійсно буде сприйматися як телепортація.

Ви можете сканувати оточення навколо себе, не тільки 3D-об'єкти або щось в цьому роді. Ви можете оцифрувати світ навколо себе, якщо захочете. І зробити це з надвисокою точністю за допомогою платформи Varjo Reality Cloud. Будь-яка людина зможе приєднатися до вас у цьому місці і побачити в точності те, що бачите ви, в ідеальному кольорі, з освітленням, відображеннями і так далі,

– розповідають у компанії.

Стартап вже багато років працює в області VR і встиг залучити 100 мільйонів доларів інвестицій від Volvo, Atomico, NordicNinja та інших венчурних фондів.

Демонстрація роботи технології: відео