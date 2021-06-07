Вантажівка зі світлофорами "поламала" мозок бортовому комп'ютеру Tesla

Електромобілі компанії Tesla багато в чому покладаються на камери, звернені на дорогу. Вони зчитують дорожну розмітку, виявляють перешкоди та інше. Але якою б розумною не вважав виробник свою систему, іноді вона дає збій.

Що сталося з автівкою

На форумі Reddit один з користувачів розповів про проблему з автопілотом. Вона проявлялась у тому, що бортовий комп'ютер визначав наявність світлофорів у великій кількості попри те, що вони були лише вантажем, який перевозила машина попереду.

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Бортовий комп'ютер Tesla та вантажівка зі світлофорами: дивіться відео

Спочатку з'явилась коротка версія відео, яка показувала, що комп'ютер бачить велику кількість світлофорів прямо посеред дороги, що вказувало на явну проблему в автопілоті.

Пізніше у Twitter опублікували повний варіант, на якому й було видно вантажний автомобіль зі світлофорами на борту. Звісно ж, вони в цей час не працювали. Імовірно, їх перевозили для подальшого встановлення.

Компанія Tesla поки ніяк не коментує ситуацію. Подібні ситуації досить часто випливають в мережі. Адже автопілот все ще перебуває на стадії тестування і не готовий до фінального релізу.