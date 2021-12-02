Вам сподобається: Google представила нові функції Android

Google продовжує покращувати свою операційну систему. Компанія анонсувала ряд нових функцій для Android.

Серед анонсованих можливостей – цифрові ключі для автомобілів, опція Family Bell, нові віджети, Emoji Kitchen. Крім того, обіцяють покращений захист.

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Нові функції для Android

Family Bell

Ця функція буде попереджати вас і вашу сім'ю про важливі події протягом дня і допоможе вам стежити за своїм щоденним розкладом. Різні пристрої розумного будинку, такі як домашня колонка або розумні дисплеї, будуть підтримувати її та видаватимуть нагадування про події, наприклад, забрати ваших дітей зі школи або після тренування.

Цифровий автомобільний ключ

Мабуть, найцікавіше нововведення, якого користувачі очікували вже не один рік. Функція дозволить використовувати смартфон як ключ для відкриття автомобіля. Можливість, як повідомляє 9to5google, уже доступна на смартфонах Pixel 6, Pixel 6 Pro та Samsung Galaxy S21. Поки цими смартфонами можна відкривати тільки деякі автомобілі BMW 2020 і 2021 модельного року. Крім того, є обмеження по країнах. України серед щасливчиків немає.

Нові віджети

Три додатки Google отримують нові віджети, а саме Google Play Книги, YouTube Music і Google Фото.

Віджет Google Play Книг дозволить отримати доступ до своєї бібліотеки й відстежувати прогрес аудіокниги.

дозволить отримати доступ до своєї бібліотеки й відстежувати прогрес аудіокниги. У YouTube Music наразі вже є свій віджет. Він дозволяє перемикати музику прямо з робочого столу, не відкриваючи додаток. Що саме в ньому оновлять, неясно. Однак з огляду на те, що він досі має старий дизайн з гострими кутами, компанія повинна переробити його відповідно до Material You – нової "філософії дизайну", покликаної об'єднати всі додатки та сервіси компанії під однією спільною логікою зовнішнього вигляду.

наразі вже є свій віджет. Він дозволяє перемикати музику прямо з робочого столу, не відкриваючи додаток. Що саме в ньому оновлять, неясно. Однак з огляду на те, що він досі має старий дизайн з гострими кутами, компанія повинна переробити його відповідно до Material You – нової "філософії дизайну", покликаної об'єднати всі додатки та сервіси компанії під однією спільною логікою зовнішнього вигляду. І, нарешті, віджет Google Фото "Люди та Домашні тварини" дозволяє відтворювати слайд-шоу обраних осіб і домашніх тварин на головному екрані.



Візуалізація роботи нового віджета Google Фото / Фото Google

Краща безпека

Всі пристрої на Android від шостої версії стануть більш захищеними в наступному місяці з функцією автоматичного скидання наданих дозволів додатків. Ця функція автоматично відкликатиме дозволи у додатків, якими ви довгий час не користувалися. При наступному запуску ви заново можете їх надати.



Візуалізація роботи нової функції безпеки – смартфон надсилає сповіщення про те, що дозволи додатків були відкликані автоматично / Фото Google

Нові Emoji

Набір емодзі Emoji Kitchen для клавіатури Gboard отримають безліч нових комбінацій, які допоможуть виражати емоції. Деяких емодзі немає в системних смайликах. Вони вже доступні для користувачів бета-версії Gboard і стануть доступними для всіх у найближчі тижні.