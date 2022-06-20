Valve запатентувала бездротову VR-гарнітуру: що в ній особливого

Американська компанія Valve зареєструвала патентну заявку на незвичний шолом віртуальної реальності. Річ у тім, що гарнітурі не потрібні будуть проводи для підключення до комп'ютера.

Технічний документ описує пристрій, який може використовуватися для відеоігор, перегляду онлайн-контенту та роботи. Цей патент вкотре натякає на Deckard – ґаджет, який розробляється всередині Valve останні два роки.

Не пропустіть BenQ випустила безрамковий FullHD-монітор із захистом очей підходить для щоденної роботи

Що цікавого описує патент

Патент під назвою Head Mounted Display був опублікований Управлінням з патентів та товарних знаків США. Запропонована заявка містить невеликий текстовий блок та довгий список зображень, присвячених новому пристрою. Судячи зі схем, гарнітура стане помітно легшою та меншою ніж Valve Index. На задній стороні ґаджета розташовуватиметься власний обчислювальний блок.

Ймовірно поки що неанонсований VR-шолом зможе виконувати прості обчислення без підключення до ПК – наприклад, на ньому можна буде запустити веб-браузер, стрімінговий сервіс або програми для соціальних мереж. Якщо власнику потрібно реалізувати більш потужне завдання, він зможе підключитися до стаціонарного комп'ютера через Wi-Fi - у такому разі продуктивність гарнітури відповідатиме можливостям ПК.

Фото схеми нової гарнітури

Загадковий Deckard

Загалом опис нового пристрою дещо нагадує Valve Deckard – апаратне рішення компанії, згадку про який виявили журналісти ще у вересні минулого року. Вивчаючи код платформи SteamVR, інсайдери виявили кілька згадок про Deckard, а також інформацію про те, що Valve працює як мінімум на двома такими гарнітурами.

Шолом "помітили" в коді SteamOS як пристрій, що підтримує Wi-Fi 6. Це означає, що при віддаленому підключенні VR-окуляри не будуть поступатися системам конкурентів, як Air Link і Virtual Desktop від Quest.

Читайте на сайті США та Японія об'єднують зусилля для виробництва 2-нанометрових чипів

Нагадаємо, що у 2019 році розробник випустив Valve Index – флагманську VR-гарнітуру для відеоігор. Ця платформа працює через пряме підключення до ПК і поставляється з дисплеями з роздільною здатністю 1600х1440 пікселів. На додаток Index підтримує технологію відстеження рук та пару контролерів, спроєктованих спеціально для шолома від Valve.