Valve відмовилася брати участь у суді Apple і Epic Games

Ігрова студія Valve відмовилася брати участь у судових розглядах між Apple і Epic Games, аргументувавши це тим, що вона не має відношення до предмету суперечки. Apple хотіла зробити Valve свідком.

Свої наміри компанія Apple обґрунтувала це тим, що Valve володіє магазином цифрових відеоігор Steam. Його дані могли б допомогти судовому провадженню в справі проти Epic Games, оскільки сервіс Epic Games Store – прямий конкурент Steam.

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Для чого Apple дані Steam

Компанія з Купертино хотіла отримати дані за останні шість років з сервісу Steam, в їх числі: інформацію про річну виручку,

продажі ігор,

всі види доходів,

вартість різних товарів,

зміни вартості ігор,

обсяг продажів за кожен місяць.

При цьому, як зазначено, сама Valve володіє тільки частиною відомостей про це і не має багатьох цих даних, а крім того взагалі не вважає себе з предметом суперечки.

Valve відмовилася надавати цю інформацію. На її думку, запит був занадто великим і передбачав розкриття конфіденційної інформації. Юристи Valve відзначають, що Apple задала дивний вектор для судового розгляду. Також у Valve висловили сумнів, що Apple дійсно потрібні всі ці дані.

Нагадаємо, конфлікт між компаніями Epic Games та Apple почався у серпні, коли перша додала опцію прямих платежів у Fortnite для мобільних пристроїв, в обхід 30 відсотків комісії, яку Apple і Google вимагають в рамках угоди з розробниками при публікації додатків в App Store і Google Play.

У відповідь обидві компанії видалили Fortnite зі своїх торгових майданчиків. Epic Games відповіла антимонопольним позовом. Тепер розробник закликає суд з питань конкуренції визнати видалення гри з App Store і Google Play незаконним, як і певні умови в угодах компаній з розробниками. А також прагне відновлення Fortnite в обох магазинах і дозволу на прямі платежі.