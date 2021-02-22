Valve відмовилася брати участь у суді Apple і Epic Games
Ігрова студія Valve відмовилася брати участь у судових розглядах між Apple і Epic Games, аргументувавши це тим, що вона не має відношення до предмету суперечки. Apple хотіла зробити Valve свідком.
Джерело:Engadget
Свої наміри компанія Apple обґрунтувала це тим, що Valve володіє магазином цифрових відеоігор Steam. Його дані могли б допомогти судовому провадженню в справі проти Epic Games, оскільки сервіс Epic Games Store – прямий конкурент Steam.
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Для чого Apple дані Steam
Компанія з Купертино хотіла отримати дані за останні шість років з сервісу Steam, в їх числі: інформацію про річну виручку,
- продажі ігор,
- всі види доходів,
- вартість різних товарів,
- зміни вартості ігор,
- обсяг продажів за кожен місяць.
При цьому, як зазначено, сама Valve володіє тільки частиною відомостей про це і не має багатьох цих даних, а крім того взагалі не вважає себе з предметом суперечки.
Valve відмовилася надавати цю інформацію. На її думку, запит був занадто великим і передбачав розкриття конфіденційної інформації. Юристи Valve відзначають, що Apple задала дивний вектор для судового розгляду. Також у Valve висловили сумнів, що Apple дійсно потрібні всі ці дані.
Нагадаємо, конфлікт між компаніями Epic Games та Apple почався у серпні, коли перша додала опцію прямих платежів у Fortnite для мобільних пристроїв, в обхід 30 відсотків комісії, яку Apple і Google вимагають в рамках угоди з розробниками при публікації додатків в App Store і Google Play.
У відповідь обидві компанії видалили Fortnite зі своїх торгових майданчиків. Epic Games відповіла антимонопольним позовом. Тепер розробник закликає суд з питань конкуренції визнати видалення гри з App Store і Google Play незаконним, як і певні умови в угодах компаній з розробниками. А також прагне відновлення Fortnite в обох магазинах і дозволу на прямі платежі.
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