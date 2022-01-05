Вагітний мертвець: у тілі мумії виявили плід дитини, якому тисячі років

Муміфіковані тіла являють для науковців велетенську цінність, адже можна дослідити не лише цілісний скелет давньої людини, а й м'які тканини. Та іноді можуть виявити й інші "сюрпризи".

Ще у 2016 році науковці виявили, що мумія священника Хор-Дкехуті насправді належить жінці, яка жила близько 2 тисяч років тому у Єгипті та померла у віці 20 – 30 років. У квітні 2016 року польські вчені заявили, що ця мумія має у собі ненароджене немовля. Виявити це вдалося завдяки томографії. Але як вдалося плоду дитини "дожити" до наших днів?

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Зображення плоду дитини всередині мумії / Фото Nauka w Polsce

Як плід зберігся до наших днів

Під час муміфікації у давньому Єгипті внутрішні органи виймали. Проте у цьому випадку плід залишили у матці жінки, хоча усі інші нутрощі були видалені перед муміфікацією. Хоча й можна припустити, чому саме ненароджену дитину залишили в животі матері, науковці не беруться точно стверджувати це.

Дослідження також встановили, що жінка перебувала на 26 – 30 тижні вагітності на момент смерті. Проте родові шляхи не були відкриті, тому, вважають спеціалісти, пологи чи ускладнення під час них не були причиною смерті жінки.

Збереження плоду до наших днів – це неймовірна удача для вчених. Ймовірно, тут "зіграв" свою роль випадок. Річ у тому, що тіло під час муміфікації вкривали натроном – суміші з кількох елементів:

Декагідрату карбонату натрію – різновид кальцинованої соди, Na2CO3·10H2O.

17-відсоткового гідрокарбонату натрію чи бікарбонату натрію – харчова сода, NaHCO3.

Хлориду натрію – сіль, NaCl.

Натрію сульфату, Na2SO4.

Натрон був "покликаний" висушити тіло покійника. Але плід, залишений у тілі матері, почав немов "маринуватися" у кислому середовищі. Через хімічні реакції всередині мумії, утворилася мурашина кислота та деякі інші сполуки, які ще більше змінювали кислотність (pH). Подальше збільшення кислотності середовища вимило мінерали з кісток плоду та спричинило висихання та мінералізацію тканин. Саме тому кісток на зображеннях не видно, але видно саме тіло ненародженої дитини.