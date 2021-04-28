Huawei дарує смарт-ваги Schale 3 при покупці системи WIFI Mesh в Україні

Компанія Huawei у рамках спецпропозиції дарує техніку при купівлі Huawei WIFI Mesh. Користувачі, які до 30 квітня включно придбають нову mesh-систему, отримають у подарунок розумні ваги Huawei Scale 3.

Система Huawei Wifi Mesh

Зазначимо, що Huawei WIFI Mesh забезпечує Wi-Fi-покриття у будинку зі швидкістю до 2 200 Мбіт/с та підтримує технологію Huawei Share, яка дозволяє отримати миттєвий доступ до мережі без пароля. Більше деталей шукайте у нашому матеріалі.

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З основних переваг системи це підтримка трьох діапазонів:

2,4 ГГц;

5 ГГц (низька частота);

5 ГГц (висока частота).

Крім того, WIFI Mesh має шість потужних підсилювачів та приймачів сигналу, що підвищують силу передачі сигналу та його якість.

Система оснащена чотирьохядерним процесором Gigahome 1,4 ГГц для кожного роутера. Обчислювальна потужність системи становить до 12 880 DMIPS, а обсяг пам'яті в 256 МБ забезпечує стабільне з'єднання для всіх пристроїв в будинку.

Деталі акційної пропозиції

Придбавши Huawei WiFi Mesh до 30 квітня, кожен покупець отримає у подарунок розумні ваги Huawei Scale 3.

Чим цікаві ваги Scale 3

Вони підтримують подвійне з’єднання через Bluetooth та Wi-Fi і створюють професійний звіт за 11 показниками, виводячи таку інформацію, як:

відсоток жиру у тілі;

втрату жиру (обмін речовин);

вісцеральний жир тощо.

Крім того, ваги Huawei Scale 3 мають мінімалістичний дизайн і важать усього 1,57 кг.



Ваги Huawei Scale 3 можна отримати у подарунок при покупці системи WIFI Mesh / Фото Huawei

. Ваги підтримуютьдля вимірювання маси тіла ваших друзів чи родичів.

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Ціна Huawei WIFI Mesh

В Україні система Huawei WIFI Mesh доступна у комплектації із двома та трьома роутерами. Відповідно до конфігурації ціна системи становить: