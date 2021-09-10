В Узбекистані знайшли скелет суперхижака: колись від домінував навіть над тиранозаврами

10 вересня 2021 , 21:03
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Джерело:

Livescience

На території Узбекистану відкопали скам'янілі рештки м'ясоїдного динозавра, який жив близько 90 мільйонів років тому. Як кажуть вчені, він у два рази довший і вп'ятеро важчий, ніж тиранозавр, який раніше вважався верховним хижаком у своєму середовищі існування. Тепер останньому доведеться поступитися місцем.

Дослідження, яким займалися Кохей Танака і Дарла Зеленітскі з університету Калгарі, вже опублікували в журналі Royal Society Open Science. Згідно з його даними, довжина знайденого динозавра сягала 8 метрів, а вага — 1000 кілограмів. Однак це не межа для цих тварин.

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Що відомо про суперхижака

  • Новому виду дали назву Ulughbegsaurus uzbekistanensis на честь султана, математика і астронома XV століття Улугбека. 
  • Шматок нижньої щелепи знайшли в узбецькій пустелі Кизилкум ще у 1980-х, а у 2019-му його знову відкрили у музейній колекції.

Шматок щелепи Улугбекзавра (перше фото) та її реконструкція (друге фото) / Фото Кохей Танака(1)/Dinosaur Valley Studios(2)

  • Вивчивши цей елемент скелета, вчені прийшли до висновку, що особина належала до кархародонтозаврів, або акулозубих динозаврів.
  • Ulughbegsaurus були конкурентами тиранозаврів. Ці два види, яких можна назвати двоюрідними братами, спочатку співіснували. Тиранозаври тоді були меншими, ніж у часи свого найбільшого розквіту. А кархародонтозаври, хоча і були стрункішими та тендітнішими, мали більші розміри: їхня вага могла перевершувати 6 тонн. Таким чином Улугбекзаври домінували над тиранозаврами. Принаймні певний час.


Порівняння розмірів Улугбекзавра з тиранозавром Timurlengia – вони були сусідами / Малюнок Юлій Чотоній

  • Між 90 і 80 мільйонами років тому кархародонтозаври вимирають, а тиранозаври збільшуються в розмірах, займаючи місце верховного хижака Азії та Північної Америки.
  • Це перший кархародонтозавр, знайдений в Центральній Азії.


Ця карта показує місце, де знайшли скелет динозавра / Фото Кохей Танака

Наше відкриття показало, що кархародонтозаври все ще домінували в Азії 90 мільйонів років тому,
— каже провідний дослідник дослідження Кохей Танака, доцент вищої школи наук про життя і навколишнє середовище університету Цукуба в Японії.

Нагадаємо, на аукціоні в Парижі 21 жовтня збираються продати найбільший у світі скелет трицератопса. Цей вид травоїдних динозаврів жив на нашій планеті приблизно 66-68 мільйонів років тому. Тварини мали три роги на голові та великий кістяний нашийник. За лот попросять стартову суму 1,2 – 1,5 мільйона євро.
Автор: Олександр Гайдамашко