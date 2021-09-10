В Узбекистані знайшли скелет суперхижака: колись від домінував навіть над тиранозаврами

21:03

На території Узбекистану відкопали скам'янілі рештки м'ясоїдного динозавра, який жив близько 90 мільйонів років тому. Як кажуть вчені, він у два рази довший і вп'ятеро важчий, ніж тиранозавр, який раніше вважався верховним хижаком у своєму середовищі існування. Тепер останньому доведеться поступитися місцем.