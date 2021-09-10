В Узбекистані знайшли скелет суперхижака: колись від домінував навіть над тиранозаврами
Джерело:Livescience
На території Узбекистану відкопали скам'янілі рештки м'ясоїдного динозавра, який жив близько 90 мільйонів років тому. Як кажуть вчені, він у два рази довший і вп'ятеро важчий, ніж тиранозавр, який раніше вважався верховним хижаком у своєму середовищі існування. Тепер останньому доведеться поступитися місцем.
Дослідження, яким займалися Кохей Танака і Дарла Зеленітскі з університету Калгарі, вже опублікували в журналі Royal Society Open Science. Згідно з його даними, довжина знайденого динозавра сягала 8 метрів, а вага — 1000 кілограмів. Однак це не межа для цих тварин.
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Що відомо про суперхижака
- Новому виду дали назву Ulughbegsaurus uzbekistanensis на честь султана, математика і астронома XV століття Улугбека.
- Шматок нижньої щелепи знайшли в узбецькій пустелі Кизилкум ще у 1980-х, а у 2019-му його знову відкрили у музейній колекції.
Шматок щелепи Улугбекзавра (перше фото) та її реконструкція (друге фото) / Фото Кохей Танака(1)/Dinosaur Valley Studios(2)
- Вивчивши цей елемент скелета, вчені прийшли до висновку, що особина належала до кархародонтозаврів, або акулозубих динозаврів.
- Ulughbegsaurus були конкурентами тиранозаврів. Ці два види, яких можна назвати двоюрідними братами, спочатку співіснували. Тиранозаври тоді були меншими, ніж у часи свого найбільшого розквіту. А кархародонтозаври, хоча і були стрункішими та тендітнішими, мали більші розміри: їхня вага могла перевершувати 6 тонн. Таким чином Улугбекзаври домінували над тиранозаврами. Принаймні певний час.
Порівняння розмірів Улугбекзавра з тиранозавром Timurlengia – вони були сусідами / Малюнок Юлій Чотоній
- Між 90 і 80 мільйонами років тому кархародонтозаври вимирають, а тиранозаври збільшуються в розмірах, займаючи місце верховного хижака Азії та Північної Америки.
- Це перший кархародонтозавр, знайдений в Центральній Азії.
Ця карта показує місце, де знайшли скелет динозавра / Фото Кохей Танака
Наше відкриття показало, що кархародонтозаври все ще домінували в Азії 90 мільйонів років тому,
— каже провідний дослідник дослідження Кохей Танака, доцент вищої школи наук про життя і навколишнє середовище університету Цукуба в Японії.