Дослідження, яким займалися Кохей Танака і Дарла Зеленітскі з університету Калгарі, вже опублікували в журналі Royal Society Open Science. Згідно з його даними, довжина знайденого динозавра сягала 8 метрів, а вага — 1000 кілограмів. Однак це не межа для цих тварин.

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Що відомо про суперхижака

Новому виду дали назву Ulughbegsaurus uzbekistanensis на честь султана, математика і астронома XV століття Улугбека.

на честь султана, математика і астронома XV століття Улугбека. Шматок нижньої щелепи знайшли в узбецькій пустелі Кизилкум ще у 1980-х, а у 2019-му його знову відкрили у музейній колекції.

Шматок щелепи Улугбекзавра (перше фото) та її реконструкція (друге фото) / Фото Кохей Танака(1)/Dinosaur Valley Studios(2)

Вивчивши цей елемент скелета, вчені прийшли до висновку, що особина належала до кархародонтозаврів, або акулозубих динозаврів.

Ulughbegsaurus були конкурентами тиранозаврів. Ці два види, яких можна назвати двоюрідними братами, спочатку співіснували. Тиранозаври тоді були меншими, ніж у часи свого найбільшого розквіту. А кархародонтозаври, хоча і були стрункішими та тендітнішими, мали більші розміри: їхня вага могла перевершувати 6 тонн. Таким чином Улугбекзаври домінували над тиранозаврами. Принаймні певний час.



Порівняння розмірів Улугбекзавра з тиранозавром Timurlengia – вони були сусідами / Малюнок Юлій Чотоній

Між 90 і 80 мільйонами років тому кархародонтозаври вимирають, а тиранозаври збільшуються в розмірах, займаючи місце верховного хижака Азії та Північної Америки.

Це перший кархародонтозавр, знайдений в Центральній Азії.



Ця карта показує місце, де знайшли скелет динозавра / Фото Кохей Танака

Наше відкриття показало, що кархародонтозаври все ще домінували в Азії 90 мільйонів років тому,

— каже провідний дослідник дослідження Кохей Танака, доцент вищої школи наук про життя і навколишнє середовище університету Цукуба в Японії.

Нагадаємо, на аукціоні в Парижі 21 жовтня збираються продати найбільший у світі скелет трицератопса. Цей вид травоїдних динозаврів жив на нашій планеті приблизно 66-68 мільйонів років тому. Тварини мали три роги на голові та великий кістяний нашийник. За лот попросять стартову суму 1,2 – 1,5 мільйона євро.