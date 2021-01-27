Виявляється, часті відеоконференції завдають шкоди довкіллю. І проблема саме в увімкненій камері, саме вона істотно збільшує вуглецевий слід.

Джерело: Університет Пердью

Як кажуть науковці, вимкнення камери під час онлайн-дзвінка дає змогу знизити викиди вуглекислого газу до 96%.

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Детальніше про дослідження

Американські вчені з університету Пердью, Єля і MIT визначили, що за одну годину відеоконференції або роботи стрімінгового сервісу виділяється 150-1000 грамів вуглекислого газу. До прикладу, під час спалювання галона бензину в автомобілі виділяється 9000 грамів.

Щоправда, виділення вуглекислого газу відбувається не буквально. Річ у тому, що на екологію впливає зберігання і передачі даних в інтернеті. На обробку цих даних витрачається електрика, велика кількість води для охолодження, місце для розміщення серверів, яку замість цього могли б засадити лісом тощо.

Тож чим більше гігабайт даних використовується сервісом, тим сильніше його вуглецевий слід.

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Вчені проаналізували викиди від використання YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok і ще 12 інтернет-сервісів.

Найбільший вуглецевий слід залишають за собою онлайн-кінотеатри, зокрема Netflix. За годину роботи сервісу виділяється близько 450 грамів вуглекислого газу. далі йде Zoom, годину роботи якого відбувається викид понад 150 грамів вуглецевого газу. Також неекологічними є TikTok, WhatsApp і Facebook.

Як допомогти екології

Експерти радять завантажувати серіали не в високій, а в стандартній якості. Це дасть змогу знизити шкоду для екології на 86%.