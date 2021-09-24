Уточнення причини: вчені назвали катаклізм, які не вплинули на вимирання динозаврів

Масові вимирання не така часта подія на Землі. Та все ж вони трапляються. Найвідоміше, але не наймасовіше, вимирання відбулося 66 мільйонів років тому. Воно називається Крейдовим – саме тоді закінчилася ера динозаврів. Вчені досі не можуть прийти до єдиної думки щодо того, чому саме вимерли 75% видів усіх живих організмів на Землі.

Здавалося б, відповідь очевидна – астероїд врізався у Землю, що й спричинило масове вимирання. Та вчені не можуть це стверджувати так однозначно. "Астероїдна теорія" – найпоширеніша та володіє велетенською доказовою базою. Але й інші суміжні теорії вчені теж розглядають. Адже може виявитися, що причин Крейдового вимирання існує кілька, це міг бути ланцюжок катастрофічних подій. Наприклад, динозаври, ймовірно, почали зникати за 10 мільйонів років до удару космічного тіла.

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Скелі Сумая – це справжній геологічний літопис історії Землі, який охоплює період від 115 мільйонів до 50 мільйонів років тому / Фото University of Barcelona

Що не спричиняло вимирання динозаврів та інших видів

Вчені проаналізували відкладення у скелях Сумая, Іспанія. Ці скелі мають розріз прошарків, який дозволяє заглянути в минуле та дослідити період від 115 мільйонів до 50 років тому.

Команда науковців проаналізувала відкладення у період Крейдового вимирання. Це дозволило їм певною мірою зрозуміти умови палеоклімату того часу.

Вчені виявили свідчення удару астероїда та подальших катастрофічних для екосистеми подій, які не пов'язані з імпактною подією. Наприклад, були виявлені свідчення трьох інтенсивних глобальних потеплінь.

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Вулканізм та глобальні потепління

Про глобальні потепління, які відбулися після удару астероїда було відомо й раніше. У науковій спільноті точилися суперечки щодо того, що саме спричинило ці зміни клімату. Найпопулярніша версія мовила, що виверження вулканів на плато Декан, Індія, спричинило потепління.

Виявилося, що потепління не впливали на вимирання видів. Адже відбулися вони за десятки тисяч років до та після вимирання. А саме Крейдове вимирання сталося моментально в геологічних рамках.

Своєю чергою, вулкани не були причиною потеплінь. Причиною потеплінь стала зміна ексцентриситету орбіти Землі.

Отже, були виключені відразу дві ймовірні причини вимирання – глобальне потепління та вулканізм.