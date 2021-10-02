Як повідомляють спеціалісти, додатки обманним шляхом переконували користувачів оформити невиправдано дорогу підписку на різні можливості, які не несуть жодної користі, та перешкоджали її відключенню.

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Що відомо

Ці шкідливі програми для Android здаються безпечними, дивлячись на опис у магазині і дозволи, які вони запитують, але це помилкове почуття впевненості змінюється, коли з користувачів щомісяця стягується плата за преміум-послугу, на яку вони підписані без їх відома і згоди.

– пояснює компанія.

Одним зі способів, які використовують шахраї, є обман з подарунками. Додаток показує повідомлення про те, що користувач може отримати якийсь приз. Проте після натискання на банер відкривається сторінка оплати.



Сповіщення на смартфон про подарунок / Фото Zimperium

У деяких додатках сповіщення надходять аж 5 разів на годину. Ціллю шахраїв є привернення уваги користувача та його перехід до програми.

Також користувачів просять ввести дані картки для якоїсь конкретної дії, а натомість підписують їх і на інші приховані послуги.

Деякі кнопки виконують зовсім іншу дію, ніж вказано в додатку.

Як пише Zimperian Labs, Google побічно допомогла шахраям, забезпечивши можливість оформлення безплатної підписки на пробний період, після закінчення якого з рахунку починають списуватися гроші. Деякі користувачі просто забувають відписатися, що теж приносить додаткові кошти шахраям.

Хто постраждав

Діяльність шахраїв розгорнулась у 70 країнах. Загалом їм вдалося заволодіти приблизно 10 мільйонами доларів. Вартість підписки доходила до 42 доларів на місяць, причому в більшості випадків після її оформлення в додатках нічого не змінювалося.

Дослідження коду програм показало, що додатки звертаються на один і той же сервер. Це й дало зрозуміти, що вся мережа належить тим самим особам.