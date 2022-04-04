В усіх регіонах Росії, крім Москви, відключилися сайти судів: причину не називають
4 квітня 2022 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:Octagon media
Як повідомляє ряд пропагандистських видань Росії, сайти судів у майже всіх регіонах країни недоступні. Проблеми почалися ще в неділю, 3 квітня, й тривають досі.
Джерела пишуть, що при спробі зайти на сайт одного з судів з'являється повідомлення про помилку 502. Єдиними, хто не постраждав від проблеми, є суди Москви.
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Що відомо
- Річ у тім, що всі суди Росії працюють на державній автоматизованій системі "Правосуддя", тоді як суди Москви мають в своїй основі окрему платформу.
- Нинішній збій пов'язують саме з відключенням "Правосуддя", хоча у випадку Росії цілком можна писати й без лапок.
- Разом з тим повідомляють, що внутрішня база, за допомогою якої судді взаємодіють із судами, працює справно. Саме вона могла би вплинути на процес судочинства.
- Падіння сайтів, як стверджують джерела, не має сильного впливу.
Причини відмови системи невідомі. Імовірно, за цим збоєм стоять хакери. Серед можливих винуватців свята можна назвати Anonymous та українську IT-армію. Втім, ніхто поки не взяв за це відповідальність, а влада Росії мовчить.