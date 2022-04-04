Джерела пишуть, що при спробі зайти на сайт одного з судів з'являється повідомлення про помилку 502. Єдиними, хто не постраждав від проблеми, є суди Москви.

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Що відомо

Річ у тім, що всі суди Росії працюють на державній автоматизованій системі "Правосуддя", тоді як суди Москви мають в своїй основі окрему платформу.

Нинішній збій пов'язують саме з відключенням "Правосуддя", хоча у випадку Росії цілком можна писати й без лапок .

. Разом з тим повідомляють, що внутрішня база, за допомогою якої судді взаємодіють із судами, працює справно. Саме вона могла би вплинути на процес судочинства.

Падіння сайтів, як стверджують джерела, не має сильного впливу.

Причини відмови системи невідомі. Імовірно, за цим збоєм стоять хакери. Серед можливих винуватців свята можна назвати Anonymous та українську IT-армію. Втім, ніхто поки не взяв за це відповідальність, а влада Росії мовчить.