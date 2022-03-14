Усі тікають за кордон: Росія втрачає фахівців з кібербезпеки

Останнім часом у Росії помітно збільшився відтік цінних кадрів у сфері кібербезпеки. Стартапи вже зареєстрували "витік мозку" профільних фахівців за кордон.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників "Сколково", пов'язаних із захистом інформації. Водночас там очікують, що відтік співробітників саме в цій сфері може бути обмежений з боку Заходу через побоювання за власну безпеку на тлі російської агресії в Україні.

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Зокрема російський фонд "Сколково" та компанія "Ростелеком-Солар" провели спільне опитування учасників конференції Security Startup Welcome Day. Стартапи повідомили про витік експертів із захисту даних за кордон. Частина опитаних стартапів висловили бажання перенести свій бізнес за кордон, ще частина взагалі не бачать можливості далі працювати в Росії.

Варто зазначити, що з початку розв'язаної Росією війни в Україні, російський ринок покинули такі компанії, як:

Fortinet,

ESET,

Avast,

NortonLifeLock,

Forcepoint (Websense) та інші.

При цьому очікується значне зростання кібератак у Росії вже найближчим часом. Враховуючи, що чимало сфер в країні зараз практично беззахисні – це не обіцяє Росії нічого хорошого.

Кібератаки на Росію зростають

Так, росіяни вже почали скаржитися на масштабне збільшення DDoS-атак, як на бізнес, так і на інші сфери. Тільки з 1 по 10 березня було зафіксовано понад 1100 таких атак. Що перевищує показники за весь лютий у Росії.

Варто додати, що Росія також потерпає від постійних атак з боку групи хакерів Anonymous та інших пов'язаних з ними хакерських груп. Так, нещодавно Anonymous успішно зламали і розкрили базу даних Роскомнагляду. Хакери оприлюднили понад 360 тисяч файлів.