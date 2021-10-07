Усі фото Меркурія зроблені апаратом BepiColombo в одному відео

Кілька днів тому космічний апарат BepiColombo, що складається з пари незалежних автономних зондів Європейського космічного агентства (ESA) і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), здійснив перший успішний проліт над Меркурієм. Разом з цим він провів найточніші вимірювання магнітного поля планети, пролітаючи над південною півкулею Меркурія водночас роблячи серії знімків.

Вчені з ESA і JAXA продовжують обробляти дані, які були зібрані BepiColombo під час прольоту над Меркурієм і передані на Землю. Ця інформація стане частиною вкладу в місію, мета якої полягає в розгадці таємниць найменшої планети земної групи, яка при цьому розташована найближче до Сонця.

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Що робитиме BepiColombo далі

У ході прольоту над планетою, проведеному 1 жовтня космічний апарат зумів сповільнитися на деякий час завдяки гравітації Меркурія. У наступні кілька років йому належить зробити ще п'ять таких прольотів, перш ніж вийти на кругову орбіту планети у кінці 2025 року. Після цього апарати ESA і JAXA роз'єднати і продовжать досліджувати Меркурій, перебуваючи на різних орбітах.

Що зумів побачити зонд BepiColombo

Під час недавнього прольоту три навігаційні камери на транспортному модулі корабля вели зйомку, результати якої були представлені громадськості в невеликому відео. В цілому в ролику вмістилася послідовність з 53 фотознімків, зроблених з висоти від 1 тисячі до 93 тисяч кілометрів.

Відзначимо, що під час прольоту BepiColombo наблизився до Меркурія на відстань в, що трохи нижче від висоти його остаточної орбіти (від 480 до 1500 кілометрів). В ESA відзначили, що точка максимального зближення з поверхнею перебувала на тіньовій стороні планети, тому фотозйомка в цей проміжок часу не велась.

Чорно-білі камери, які використовувалися для створення знімків під час прольоту, спочатку призначалися для спостереження за розгортанням сонячних панелей космічного апарату під час початку місії в 2018 році. Вони здатні формувати зображення зі скромним роздільною здатністю 1024×1024 пікселів, що значно менше у порівнянні з можливостями наукових камер.

Попри це, зроблені ними знімки дозволяють бачити відмінності у кольорі, розглянути яскраві деталі, що вказують на наявність більш молодого матеріалу, та інші деталі. Вчені розглянули кратер Лемонтов з безліччю западин, через які, як передбачається, леткі елементи залишають планету.

Зібрані фото Меркурія: дивіться відео

Ученим ще належить проведення численних досліджень, а й зібрані під час першого прольоту дані повинні стати важливим кроком на шляху вивчення Меркурія. Крім того, вчені перевірили надійність космічного апарату в суворих умовах поблизу Меркурія. Наступна зустріч BepiColombo і Меркурія відбудеться в червні 2022 року.