Усе про жовтневі презентації Apple, Samsung та Google: коли й де дивитись і що покажуть компанії

Друга половина жовтня обіцяє бути насиченою на новинки. Свої презентації анонсували Apple, Samsung та Google. Розповідаємо про те, чого від них очікувати та коли дивитися.

Apple

Першою свої новинки представить компанія Apple. Її презентація пройде 18 жовтня о 20:00.



Презентація Apple / Фото Apple

Наразі невідомо, які пристрої чи послуги приготувала компанія. За прогнозами, це будуть нові MacBook Pro. Очікуються моделі з екранами на 14 і 16 дюймів на базі нової однокристальної системи Apple M1X, яка повинна перевершити торішні чипи M1. Можливо, в ноутбуках будуть використовуватися екрани Mini LED.

Цікаво Штучний інтелект Google навчили керувати світлофорами: для чого це компанії

Не виключено, що з ними дебютують також AirPods 3, які Apple не показала у вересні, та Mac Mini на базі M1X.

Google

Наступною в черзі стоїть Google та її презентація 19 жовтня о 20:00. Ви вже можете встановити нагадування на YouTube на анонсі нижче.

На відміну від Apple в цьому випадку достеменно відомо, що нам покажуть нові Google Pixel 6 і Google Pixel 6 Pro разом з повноцінною презентацією Android 12, бездротовою зарядкою Pixel Stand, а також новими тканинними чохлами, які так подобаються фанатам лінійки.

разом з повноцінною презентацією Android 12, бездротовою зарядкою Pixel Stand, а також новими тканинними чохлами, які так подобаються фанатам лінійки. Звісно ж, розкажуть детально про новий чип власного виробництва компанії Google Tensor. Він підтримує технологію штучного інтелекту для поліпшення розпізнавання голосу й обробки фотографій і відео.

Google заявляє, що Tensor зробить Pixel 6 та 6 Pro найшвидшими, найрозумнішими та найбезпечнішими смартфонами лінійки Pixel на сьогодні.



Презентація Google / Фото Google

Різноманітні чутки також говорять про високу ймовірність виходу смартфона Pixel Fold – першого гнучкого смартфона від Google. А от розумні годинники, схоже, знову відклали до кращих часів.

Samsung

Останньою в цьому марафоні виступить Samsung — 20 жовтня. Як вказує на своєму постері компанія, це буде друга частина презентації, тобто продовження минулого заходу, на якому показали Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3. Пряму трансляцію можна буде переглянути на офіційному сайті компанії.



Презентація Samsung / Фото Samsung

Як і у випадку з Apple, невідомо, що приготувала компанія. Тизер демонструє іконку камери, що може натякати на якісь нововведення в цій галузі. Цілком можливо, що Samsung представить нові технології та розробки як в апаратній, так і в програмній частині камер для смартфонів.

Крім того, від Samsung всі чекають бюджетний флагман Galaxy S21 FE, хоча разом з тим ходять чутки, що ця модель ніколи не вийде.

Хай там як, дізнаємось уже зовсім скоро.