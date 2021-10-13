Apple

Першою свої новинки представить компанія Apple. Її презентація пройде 18 жовтня о 20:00.



Презентація Apple / Фото Apple

Наразі невідомо, які пристрої чи послуги приготувала компанія. За прогнозами, це будуть нові MacBook Pro. Очікуються моделі з екранами на 14 і 16 дюймів на базі нової однокристальної системи Apple M1X, яка повинна перевершити торішні чипи M1. Можливо, в ноутбуках будуть використовуватися екрани Mini LED.

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Не виключено, що з ними дебютують також AirPods 3, які Apple не показала у вересні, та Mac Mini на базі M1X.

Google

Наступною в черзі стоїть Google та її презентація 19 жовтня о 20:00. Ви вже можете встановити нагадування на YouTube на анонсі нижче.

На відміну від Apple в цьому випадку достеменно відомо, що нам покажуть нові Google Pixel 6 і Google Pixel 6 Pro разом з повноцінною презентацією Android 12, бездротовою зарядкою Pixel Stand, а також новими тканинними чохлами, які так подобаються фанатам лінійки.

разом з повноцінною презентацією Android 12, бездротовою зарядкою Pixel Stand, а також новими тканинними чохлами, які так подобаються фанатам лінійки. Звісно ж, розкажуть детально про новий чип власного виробництва компанії Google Tensor. Він підтримує технологію штучного інтелекту для поліпшення розпізнавання голосу й обробки фотографій і відео.

Google заявляє, що Tensor зробить Pixel 6 та 6 Pro найшвидшими, найрозумнішими та найбезпечнішими смартфонами лінійки Pixel на сьогодні.



Презентація Google / Фото Google

Різноманітні чутки також говорять про високу ймовірність виходу смартфона Pixel Fold – першого гнучкого смартфона від Google. А от розумні годинники, схоже, знову відклали до кращих часів.

Samsung

Останньою в цьому марафоні виступить Samsung — 20 жовтня. Як вказує на своєму постері компанія, це буде друга частина презентації, тобто продовження минулого заходу, на якому показали Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3. Пряму трансляцію можна буде переглянути на офіційному сайті компанії.



Презентація Samsung / Фото Samsung

Як і у випадку з Apple, невідомо, що приготувала компанія. Тизер демонструє іконку камери, що може натякати на якісь нововведення в цій галузі. Цілком можливо, що Samsung представить нові технології та розробки як в апаратній, так і в програмній частині камер для смартфонів.

Крім того, від Samsung всі чекають бюджетний флагман Galaxy S21 FE, хоча разом з тим ходять чутки, що ця модель ніколи не вийде.

Хай там як, дізнаємось уже зовсім скоро.