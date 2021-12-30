Уряд США вимагає від українця Макса Полякова продати свою частку в Firefly Aerospace

Посилаючись на міркування національної безпеки уряд Сполучених Штатів вимагає від українського підприємця Максима Полякова продати свою долю в ракетній компанії Firefly Aerospace Inc.

Bloomberg повідомляє, що ще у кінці листопада Поляков отримав листа від Комітету іноземних інвестицій у США (CFIUS), в якому була сформульована вимога, щоб Поляков та його інвестиційна компанія Noosphere Venture Partners продали близько 50% акцій Firefly ґрунтуючись на забезпеченні інтересів національної безпеки.

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Видання також зазначає, що зі слів представників Полякова, той погодився на продаж компанії, водночас зазначаючи, що він не вважає володіння ним Firefly Aerospace загрозою національній безпеці США.

Що зараз відбувається з Firefly Aerospace

Зі слів людей знайомих з ситуацією, які спілкувалися із журналістами Bloomberg, наразі уряд припинив усі операції із запуску ракет компанії на авіабазі Ванденберг на час вирішення питання власності. Зазначається, що в уряді США переймаються через те, що важливі військові технології можуть потрапити в Україну або й до Росії чи інших країн, які також займаються розвитком космічних програм.

Реакція компанії Firefly Aerospace

У Firefly Aerospace наголошують, що Максим Поляков попередньо пройшов усі необхідні перевірки і раніше жодних проблем із безпекою виявлено не було.

У коментарі Bloomberg представники компанії заявили:

Noosphere Ventures і Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростаючої напруги між Україною та Росією. Noosphere Ventures докладає всіх зусиль, щоб розв'язувати проблеми з CFIUS найбільш ефективним і відповідним способом.

Успіхи Firefly Aerospace у 2021 році

Компанія Firefly Aerospace нещодавно запустила свою першу ракету Alpha. Запуск закінчився контрольованим вибухом ракети і компанія готувалася до проведення другого польоту.

Серед іншого компанія у 2021 році отримала контракт від NASA на створення космічного тягача в рамках програми SBIR. Новий "космічний тягач" повинен доставити корисне навантаження на орбіти, до яких складно дістатися за допомогою класичних ракет.

Також Firefly Aerospace отримала від NASA контракт на суму в 93,3 мільйона доларів для доставки десяти науково-технічних пристроїв до Моря Криз на Місяці у рамках програми NASA "Артеміда". Посадковий апарат Firefly Blue Ghost повинен доставити вантаж на поверхню Місяця у 2023 році.

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Варто зазначити, що в Україні у Дніпрі є RnD центр Firefly Aerospace, який займається розробкою та створенням деяких елементів ракети та супутників на замовлення. Якою буде його доля у майбутньому наразі невідомо.

Також Макс Поляков є власником компанії Noosphere Ventures, яка має значний вплив на космічну галузь та все, що з нею пов'язано в України. Як вплинуть на роботу фонду вимоги уряду США поки також невідомо.