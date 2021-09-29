Уряд підтримав проєкт Державної космічної програми України на 2021 – 2025 роки

29 вересня на засіданні Кабінету міністрів України обговорили проєкт Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021 – 2025 роки". Як стало відомо, Уряд підтримав проєкт. Тепер його розглянуть у Верховній Раді.

Програма, як очікується, сприятиме розвитку української космічної галузі. Зокрема, підприємств Державного космічного агентства України.

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Що передбачає законопроєкт

Програма передбачає шість завдань:

провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;

створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;

впровадження космічних технологій на ринку послуг;

створення ракетно-космічної техніки;

фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності;

правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів Програми.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021 – 2025 роки становить 40,78 мільярда гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 мільярда гривень,

– пише Олег Уруський.