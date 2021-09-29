Програма, як очікується, сприятиме розвитку української космічної галузі. Зокрема, підприємств Державного космічного агентства України.
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Що передбачає законопроєкт
Програма передбачає шість завдань:
- провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;
- створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;
- впровадження космічних технологій на ринку послуг;
- створення ракетно-космічної техніки;
- фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері космічної діяльності;
- правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів Програми.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021 – 2025 роки становить 40,78 мільярда гривень, у тому числі з державного бюджету 15,76 мільярда гривень,
– пише Олег Уруський.