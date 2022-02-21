Управління та безпека: в ЄС пропонують нову ініціативу з відстежування космічного сміття

На різних орбітах навколо Землі обертаються десятки та сотні тисяч об'єктів різних форм та розмірів. Усе це – космічне сміття та супутники. В Європейському Союзі планують звертати на це більше уваги.

Питанням щодо космічного сміття та інших об'єктів на навколоземній орбіті вирішили зайнятися у Європейському Союзі. З цією метою було опубліковане "спільне повідомлення" до Європейського парламенту та Ради. В ініціативі пропонується збільшити співпрацю із США та ООН, щоб збільшити можливості ЄС у відстежуванні об'єктів на орбіті. Також пропонується розробити правила, які б регулювали безпеку у космосі й визначала відповідального під час небезпечних ситуацій.

До теми Земля може отримати кільця, як у Сатурна: вчені придумали, як бути з космічним сміттям



Візуалізація сміття на навколоземній орбіті / Фото ESA

Детальніше про "спільне повідомлення"

У повідомленні, наприклад, говориться про те, що потрібно збільшити можливості Європейського Союзу у галузі спостереження та відстеження об'єктів на орбіті (Surveillance and Tracking (SST)). Сьогодні ця програма виконується завдяки двом джерелам даних:

Отримуванню даних від європейських космічних операторів щодо їхніх супутників.

Отримуванню даних щодо об'єктів на орбіті від США.

Тепер же пропонується створити власні, європейські, потужності для цих цілей. Це б забезпечило ЄС оперативною інформацією щодо стану речей на орбіті й Союз не був би залежний ні від кого. У документі вказується, що до 2023 року планується "провести аналіз архітектури", а до 2025 – розгорнути системи стеження.

Пропозиції щодо розроблення стандартних правил, ймовірно, матимуть першочергове відношення лише до європейських операторів космічних апаратів. Проте цілком ймовірно, що іншим країнам світу також буде запропоновано підписати такі угоди, щоб стандартизувати умови для усіх, що підвищить рівень безпеки у космічному просторі.